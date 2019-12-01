Asaltan a transportista en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 07:14:29

Celaya, Guanajuato, a 3 de febrero 2026.- La noche del lunes un asalto a mano armada a transportista se registro en la comunidad de Michilenas, de la ciudad de Celaya, Guanajuato, dejando el saldo de un herido.

Alrededor de las 7:30 se reporto el suceso a través de la línea de emergencia 911, por lo que elementos policiacos se desplazaron a la zona, recuperando el tractocamion con material para construcción.

Según versiones el conductor regresaba a su domicilio luego de su día de labores cuando fue sorprendido por sujetos armados quienes le dispararon, le.obstruyeron el paso, dejándolo heridos y posteriormente se dieron a la fuga con su camión.

Sin embargo, autoridades actuaron rápidamente, logrando recuperar el transporte, pero el trabajador resultó herido quien fue llevado a un centro médico desconocido su estado de salud.

Las autoridades comenzaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.