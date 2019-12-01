Cae presunto implicado en ataque a diputados de MC en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 07:58:20

Culiacán, Sinaloa, a 3 de febrero 2026.- Personal del Gabinete de Seguridad federal capturó a un sujeto identificado como Jesús Emir "N", presuntamente implicado en el ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa (MC), Sergio Torres y Elizabeth Montoya, ocurrido el 28 de enero.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de un mensaje en redes sociales, en el que destacó que el detenido era el encargado del monitoreo y la vigilancia para una célula criminal.

“El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal”, expuso el funcionario federal.

Asimismo, detalló que en el operativo participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe recordar que, en la previa, el secretario García Harfuch reveló que la agresión habría sido perpetrada una facción del grupo Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa.