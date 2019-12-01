Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.- En el marco de la estrategia nacional 12 acciones en 120 días, implementada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), maestro Zoé Robledo, en Michoacán se efectuaron más de 10 cirugías en jornadas quirúrgicas simultáneas realizadas este fin de semana.

Las intervenciones se llevaron a cabo como parte de la Acción 10: Abatimiento del rezago quirúrgico, cuya meta específica es realizar cirugías adicionales en noches y fines de semana.

En el Hospital General de Zona (HGZ) No. 8 en Uruapan se efectuaron alrededor de dos cirugías de Traumatología y Ortopedia, mientras que en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 12 en Lázaro Cárdenas fueron cerca de ocho hernioplastias inguinales, en el servicio de Cirugía General.

El titular del IMSS en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, dijo que con la estrategia nacional se impulsará la disminución del rezago de intervenciones quirúrgicas en las especialidades priorizadas en la meta, como Traumatología y Ortopedia y Cirugía General, que permitirán reincorporar a los pacientes operados a sus actividades habituales con mayor oportunidad y en mejores condiciones de salud.

Por su parte, la doctora Imelda Ramos Delgado y el doctor José Luis Ferreyra Madrigal, coordinadores clínicos de fin de semana del HGZ No. 8 y HGZ/MF No. 12, en Uruapan y Lázaro Cárdenas, respectivamente, coincidieron en señalar que con dichas intervenciones quirúrgicas se beneficia en forma directa a la población derechohabiente al disminuir el diferimiento y contribuir a la calidad de vida de los pacientes.

En su oportunidad, el médico especialista en ortopedia y traumatología del HGZ No. 8, doctor Carlos Talavera Pantoja, explicó que la cirugía de reemplazo de rodilla consiste en la colocación de una prótesis para sustituir una rodilla con artrosis.

La artrosis, detalló, es el desgaste del cartílago de la rodilla, que genera dolor en el paciente sin mejora con manejo conservador y además evita el funcionamiento corporal normal al disminuir la movilidad, por lo que es necesario someterse a una cirugía de larga duración y compleja, pero que, con la colocación de la prótesis, el paciente advierte una disminución considerable del dolor en la región, así como la recuperación en un alto porcentaje de la movilidad y el desplazamiento corporal.

El cirujano del HGZ/MF No. 12, doctor Jorge Iván Morales Pérez, indicó que la hernioplastia es el procedimiento que consiste en la reconstrucción anatómica de una hernia inguinal, secundaria a una dilatación del anillo inguinal o protrusión de la pared a nivel del piso inguinal, posterior a realizar algún esfuerzo o cargar cosas pesadas.

El procedimiento realizado fue reducir la hernia (órgano o tejido que sobresale a través de un punto débil o pared que lo rodea), colocación de una malla y realizar puntos de sutura. Describió como factores de riesgo desde el nacimiento como defecto anatómico de los tejidos, cargar cosas pesadas o el estreñimiento crónico que dilatan la pared inguinal.

Otras jornadas quirúrgicas realizadas en ambos hospitales han sido de traumatología y oftalmología, también consistentes en reemplazo de rodilla y extracción de cataratas.