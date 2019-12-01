Realiza Hospital Regional ISSSTE Veracruz exitosa jornada quirúrgica de catarata y retina 

Veracruz, Veracruz, a 4 de septiembre de 2025.- El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Veracruz, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, realizó una Jornada Quirúrgica de catarata y retina en beneficio de 167 derechohabientes.

Tras un cuidadoso proceso de valoración médica integral, con estudios diagnósticos y selección de pacientes, el equipo médico realizó 52 procedimientos de alta especialidad en retina y 115 cirugías de catarata, lo cual permitió fortalecer la salud visual de las y los pacientes.

Como parte de la Estrategia Nacional de Cirugía de Catarata “Ver por México” impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta jornada fue posible gracias al trabajo coordinado de personal médico de enfermería, técnico, administrativo y directivo, así como al suministro de insumos esenciales como lentes intraoculares, gestionados desde la administración central del ISSSTE.

La beneficiaria Concepción Hernández Márquez agradeció la atención recibida por parte del personal médico que la atendió y reconoció el esfuerzo de la institución para llevar a cabo este tipo de programas médicos.

"Estoy muy agradecida con el Hospital Regional, le doy las gracias al director, a los cirujanos. Realmente fue un trabajo titánico el atender a tantos pacientes, yo sé que fue una jornada muy exhaustiva para todos (…) El personal médico, enfermería, personal administrativo, todos muy amables, rápido te atendían. Estoy sorprendida por la atención tan buena que nos dieron", indicó.

Por su parte, Carmen de Guadalupe Gómez González, trabajadora del ISSSTE por 27 años, agradeció al director general por impulsar estas jornadas quirúrgicas. “Me operé el ojo derecho con el cual veía nublado y no alcanzaba a distinguir las cosas. (…) Gracias al doctor Martí Batres Guadarrama que nos apoyó en esta campaña para mejorar la calidad de vida que llevamos”, expresó.

El ISSSTE Veracruz refrenda su compromiso de brindar servicios médicos de alta especialidad, con soluciones efectivas a problemas de salud visual que contribuyan a mejorar la calidad de vida de miles de derechohabientes.