Realiza Hospital Regional de Torreón del ISSSTE en Coahuila primera colocación de implante de válvula aórtica

Ciudad de México, a 27 de enero de 2026.- Un equipo de especialistas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Torreón, Coahuila, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, colocó con éxito un Implante de Válvula Aórtica Transcatéter (TAVI) a una mujer derechohabiente de 57 años diagnosticada con estenosis aórtica, enfermedad que reduce el flujo sanguíneo del corazón al cuerpo.

De acuerdo con el jefe de Hemodinamia del HRAE, Luis Enrique Vera Arroyo, esta cirugía se llevó a cabo por primera vez en la sala de hemodinamia de última generación del nosocomio, puesto en marcha en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que estableció una nueva etapa de procedimientos estructurales de este servicio, así como de cardiología.

“El inicio de este tipo de procedimientos abre la puerta a los derechohabientes de este hospital para que tengan acceso a tratamientos de alta especialidad en la región”, destacó.

Vera Arroyo señaló que esta intervención involucró acciones de múltiples áreas, como la administrativa, médica y paramédica, con la participación más de 10 trabajadores de la salud: cuatro cardiólogos intervencionistas, dos anestesiólogos, un ecocardiografista, así como técnicos radiólogos y cinco personas de enfermería.

“El implante de la válvula es el punto al que se quería llegar, pero en ese camino intervienen administrativos de nivel central, locales, otros servicios como cardiología, banco de sangre, medicina interna, ecocardiografía, neumología, enfermería, proveedores, entre otros”, subrayó.

La intervención, explicó, se trató de un procedimiento mínimamente invasivo, de un tiempo aproximado de dos horas y media, y aseguró que tuvo por objetivo reemplazar una válvula aórtica enferma por una nueva biológica, llevándola mediante catéter a través de una arteria hasta el corazón.

“La realización de este procedimiento derivó en la curación de la enfermedad, puesto que disminuye mucho los síntomas y la posibilidad de progresión de deterioro de la función cardíaca. Se determinó realizar esta operación porque ofrece un menor riesgo, en comparación con una cirugía de corazón abierto convencional”, apuntó.

Desde la puesta en marcha de la sala de hemodinamia en septiembre de 2024, personal de la sala de hemodinamia atiende las 24 horas del día y realizan en promedio de ocho a 15 intervenciones a la semana, a pacientes de entre 41 y 88 años diagnosticados con padecimientos relacionados con el corazón.