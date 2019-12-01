Realiza Clínica Hospital “Sahuayo” del ISSSTE primera cesárea en quirófano recuperado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 15:54:17
Sahuayo, Michoacán, 8 de septiembre de 2025.- La Clínica Hospital (CH) “Sahuayo” en Michoacán, adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, realizó la primera cesárea en su quirófano recientemente inaugurado como parte del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, luego de ocho años de permanecer cerrado.

Por lo anterior, el médico pediatra de la CH, Miguel Ángel Vega Moreno, agradeció al ISSSTE contar con las herramientas y los insumos necesarios para ofrecer un servicio digno a la derechohabiencia.

“Agradezco el apoyo de nuestras autoridades que han gestionado todo lo necesario para ampliar los servicios con los que cuenta actualmente la CH ‘Sahuayo’ y que se ve reflejado en el beneficio de los derechohabientes que solicitan atención médica de calidad”, señaló.

Este procedimiento, apuntó, se realizó con éxito el pasado lunes 1 de septiembre, un mes después de la reapertura del quirófano, y detalló que la bebé, de 39 semanas de gestación, nació en buenas condiciones, por lo que la mamá y la recién nacida ya fueron dadas de alta.

“Es una gran satisfacción personal poder recibir a una recién nacida para darle la bienvenida a este mundo. Como parte del grupo médico del ISSSTE ‘Sahuayo’, es un honor colaborar con mis compañeros médicos en otorgar atención de primera calidad a los derechohabientes de esta grandiosa institución que así lo requieran y que acudan a solicitar nuestros servicios”, concluyó.

Cabe destacar que la reapertura del quirófano de esta unidad médica se realizó en marco del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos del ISSSTE, cuyo objetivo es renovar y modernizar esta infraestructura para fortalecer la atención médica, reducir los tiempos de espera y aumentar la capacidad para realizar cirugías.

