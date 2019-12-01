Quieres saber si la carrera de Enfermería es para ti

Guadalajara, Jalisco, 11 de agosto del 2025.- Estás pensando qué quieres estudiar. Lees, reflexionas y no te decides hasta que descubres Enfermería y te parece una carrera inspiradora, apasionante y noble en el área de la salud.

Sin embargo, te preguntas si tienes lo necesario para estudiar y ser uno de los pocos profesionales de esta carrera.

Bueno, aquí te diremos las características de las personas que estudian esta disciplina.



Una carrera con vocación

Estas son algunas de las claves si estás interesado en estudiar la Carrera de Enfermería.



1.- Tener Vocación: La Carrera de Enfermería es para aquellos con vocación de servicio, quienes les interesa cuidar y atender enfermos, así como manejar tecnologías e información aplicada a la salud.



2.- Gusto por sector salud: Te interesa dirigir y gestionar los servicios de salud, tanto proyectos individuales como colectivos, en hospitales públicos y privados, farmacéuticas, laboratorios y, en general, en diversas empresas del área de salud.



3.- Interés por la prevención y campañas de salud: Deseas aprender a identificar, manejar y prevenir problemas de salud, contribuir en la recuperación de las personas, coadyuvar en los procesos médicos de los pacientes, brindar atención especializada según el grupo de edad y el área de especialidad.



4.-Ayudar a los demás: Además, deseas impulsar la recuperación física de las personas y elaborarás programas de prevención y cuidados de la salud.

Es así como, gracias a tu profesión, contribuirás a la salud de la sociedad y ayudarás a quienes lo necesitan.

Ahora que lo sabes

Si respondiste que sí a todo lo anterior, es que tienes vocación de servicio y deseas estar en primera línea en el cuidado de personas y sus necesidades físicas, emocionales y psicológicas, lo que te permitirá marcar una diferencia en sus vidas.

Algo que tienes que saber es que esta Carrera tiene una alta demanda laboral, tanto en México como el extranjero, y es que, hay un déficit de enfermeros en todos los niveles del sector salud, lo que permite una amplia gama de oportunidades económicas, de viaje y crecimiento personal y profesional para quienes son parte de esta profesión.



¡UAG tu mejor opción!

Estudiar Enfermería te prepara para impactar vidas desde la ciencia, la empatía y la acción. Es una carrera que combina vocación, conocimiento técnico y compromiso social, con grandes oportunidades de empleo, desarrollo internacional y satisfacción personal.

Todo esto lo puedes complementar y potenciar en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG); aquí no solo estudias Enfermería, la vives desde el inicio, ya que tienes acceso centros educativos y de simulación avanzada con pacientes reales y tienes el respaldo de una institución con 90 años de experiencia de formar Líderes innovadores de clase mundial.

Además, formarás parte de una comunidad con valores sólidos, lo que te permitirá destacarte como un profesional íntegro, preparado para los retos del mundo actual.

¡No te pierdas la oportunidad de cambiar tu vida y la de otros y cono más de la Carrera de Enfermería!