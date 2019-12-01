Querétaro sin registro de casos activos de COVID-19

Querétaro sin registro de casos activos de COVID-19
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 20:32:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- La Secretaría de Salud de Querétaro reportó este lunes cero defunciones por COVID-19 y que, en los últimos siete días no se han sumado casos de la enfermedad en el estado.  El registro acumulado es de 197 mil 753 casos: 54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres.

No se registraron altas sanitarias de pacientes, con lo que se tiene un registro de 190 mil 686 altas (96.42 por ciento). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio no hay pacientes, y ninguno se encuentra hospitalizado. Se han registrado siete mil 67 defunciones.

Del mismo modo, se exhorta a la población a no automedicarse y, para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas al 70 por ciento.

Toda persona con sintomatología respiratoria aguda debe mantenerse aislada o, en su defecto, usar cubreboca, y comunicarse al call center estatal 4421015205 para recibir orientación médica. Para más información sobre COVID-19, se puede consultar en los micrositios:  coronavirus.gob.mx/ y www.queretaro.gob.mx/covid19.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen en Morelia, Michoacán, a buscado delincuente hondureño
Privan de la vida a panadero en Uruapan, Michoacán
En unas horas detienen al presunto autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Michoacán
Hallan cadáver en vivienda de Uruapan, Michoacán
Más información de la categoria
Gerardo Fernández Noroña se va del Senado de la República; asumirá "tarea muy importante"
En unas horas detienen al presunto autor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Michoacán
Menor despaarecida en Aguascalientes, fue localizada sin vida en Tequisquiapan, Querétaro
Hallan equipo táctico de Jalisco durante operativo de búsqueda de la maestra Abril Zamora, secuestrada hace un mes en Michoacán
Comentarios