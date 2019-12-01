Querétaro sin casos activos de COVID-19

Querétaro sin casos activos de COVID-19
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 08:38:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 2 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Salud de Querétaro reportó cero defunciones por COVID-19 y que, en los últimos siete días no se han sumado casos de la enfermedad en el estado. El registro acumulado es de 197 mil 768 casos: 54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres.

No se registraron altas sanitarias de pacientes, con lo que se tiene un registro de 190 mil 701 altas (96.42 por ciento). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio no hay pacientes, y ninguno se encuentra hospitalizado. Se han registrado siete mil 67 defunciones.

Del mismo modo, se exhorta a la población a no automedicarse, para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas al 70 por ciento.

Toda persona con sintomatología respiratoria aguda debe mantenerse aislada o, en su defecto, usar cubreboca, y comunicarse al call center estatal 4421015205 para recibir orientación médica. Para más información sobre COVID-19, se puede consultar en los micrositios: coronavirus.gob.mx/ y www.queretaro.gob.mx/covid19

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Recuperan más de mil 800 toneladas de autopartes robadas en CDMX
Choque de motocicletas deja dos heridos en Uruapan, Michoacán
Hallan cadáver calcinado en Contepec, Michoacán 
Alumna de secundaria ataca con arma blanca a una de sus compañeras en Sonora
Más información de la categoria
Noviembre, el mes con menos homicidios dolosos en los últimos 10 años en Michoacán: Bedolla
Alumna de secundaria ataca con arma blanca a una de sus compañeras en Sonora
Golpe a célula criminal en Juchitán: detienen a presunto generador de violencia y aseguran arsenal en cateo coordinado
Grecia Quiroz regresa al lugar donde asesinaron a Carlos Manzo; promete "no fallar"
Comentarios