Querétaro con registro de un paciente leve de COVID-19

Querétaro, Querétaro, 20 de enero del 2026.- La Secretaría de Salud de Querétaro reportó este lunes cero defunciones por COVID-19, y que en los últimos siete días se ha sumado un caso de la enfermedad en el estado, se trata de una mujer. El registro acumulado es de 197 mil 770 casos: 54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres.

No se registraron altas sanitarias de pacientes, con lo que se tiene un registro de 190 mil 702 altas (96.42 por ciento). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay un paciente y ninguno se encuentra hospitalizado. Se han registrado siete mil 67 defunciones.

Del mismo modo, se exhorta a la población a no automedicarse, para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas al 70 por ciento.

Toda persona con sintomatología respiratoria aguda debe mantenerse aislada o, en su defecto, usar cubreboca, y comunicarse al call center estatal 4421015205 para recibir orientación médica. Para más información sobre COVID-19, se puede consultar en los micrositios: coronavirus.gob.mx/ y www.queretaro.gob.mx/covid19