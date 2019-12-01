Querétaro con registro de diez pacientes con sintomatología leve de COVID-19

Querétaro con registro de diez pacientes con sintomatología leve de COVID-19
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 07:39:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 4 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Salud de Querétaro reportó este lunes cero defunciones por COVID-19 y que, en los últimos siete días se han sumado 15  casos de la enfermedad en el estado.  Se trata de ocho mujeres y siete hombres. El registro acumulado es de 197 mil 768 casos: 54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres.

Se dio de alta sanitaria a cinco pacientes, con lo que se tiene un registro de 190 mil 691 altas (96.42 por ciento). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay diez pacientes, y ninguno se encuentra hospitalizado. Se han registrado siete mil 67 defunciones.

Del mismo modo, se exhorta a la población a no automedicarse y, para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas al 70 por ciento.

Toda persona con sintomatología respiratoria aguda debe mantenerse aislada o, en su defecto, usar cubreboca, y comunicarse al call center estatal 4421015205 para recibir orientación médica. Para más información sobre COVID-19, se puede consultar en los micrositios:  coronavirus.gob.mx/ y www.queretaro.gob.mx/covid19

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere hombre de la tercera edad tras ser arrollado por camión en Apodaca, Nuevo León
Ataque a balazos contra domicilio desata operativo conjunto en Uruapan, Michoacán 
Ultiman a un hombre dentro de su automóvil en colonia Alfonso García Robles, en Zamora, Michoacán
Estalla Apatzingán, Michoacán, tras marcha por el asesinato de Carlos Manzo: queman Palacio Municipal y exigen la salida de Fanny Arreola
Más información de la categoria
Gobierno rebasado: mensaje de la viuda de Carlos Manzo para detener protestas, desata sospechas y profundiza la crisis en Michoacán
Arde Apatzingán, Michoacán, y la alcaldesa minimiza: exigen salida de Fanny Arreola en plena crisis de violencia
Gobierno de Michoacán, rebasado: homicidio del alcalde Carlos Manzo detona ola de protestas violentas que se extiende a tres municipios
Rumores apuntan que esposa de Carlos Manzo sería la presidenta municipal de Uruapan, Michoacán
Comentarios