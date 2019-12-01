Querétaro con registro de cuatro pacientes con sintomatología leve de COVID-19

Querétaro, Querétaro, 1 de septiembre del 2025.- La Secretaría de Salud de Querétaro reportó este lunes cero defunciones por COVID-19 y que, en los últimos siete días se han sumado seis casos de la enfermedad en el estado.  Se trata de cinco mujeres y un hombre. El registro acumulado es de 197 mil 753 casos: 54 por ciento son mujeres y 46 por ciento son hombres.

Se dio de alta sanitaria a tres pacientes, con lo que se tiene un registro de 190 mil 682 altas (96.42 por ciento). Con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio hay cuatro pacientes, y ninguno se encuentra hospitalizado. Se han registrado siete mil 67 defunciones.

Del mismo modo, se exhorta a la población a no automedicarse y, para prevenir la transmisión, lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o utilizar soluciones alcoholadas al 70 por ciento.

Toda persona con sintomatología respiratoria aguda debe mantenerse aislada o, en su defecto, usar cubreboca, y comunicarse al call center estatal 4421015205 para recibir orientación médica. Para más información sobre COVID-19, se puede consultar en los micrositios:  coronavirus.gob.mx/ y www.queretaro.gob.mx/covid19

 

