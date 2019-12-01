¡Protégete este invierno! Se aplican 2.5 millones de vacunas gratuitas en todo Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2026.- Para proteger la salud de la población y prevenir complicaciones graves durante la época de frío, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que en Michoacán se aplican 2.5 millones de dosis de biológicos como parte de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027.

El mandatario estatal destacó que la inmunización es la principal forma de salvaguardar la vida de las y los michoacanos ante las enfermedades respiratorias propias de la temporada. En ese sentido, detalló que se aplican un millón 447 mil 742 dosis contra la influenza, 675 mil 604 contra el COVID-19 y se cuenta con una disponibilidad de 67 mil 200 dosis contra el neumococo.

Asimismo, subrayó que dentro de esta estrategia se lleva a cabo la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), con una meta de 88 mil 301 dosis dirigidas a niñas y niños a fin de prevenir infecciones vinculadas al desarrollo de cáncer de cuello uterino.

Ramírez Bedolla refirió que, de manera paralela, el sector salud destina biológicos para reforzar y completar los esquemas básicos de vacunación en la niñez y en la población en general. Entre las vacunas disponibles se encuentran BCG, hexavalente, SRP (sarampión, rubéola y parotiditis), rotavirus, DPT y hepatitis B, garantizando así una protección integral contra diversas enfermedades prevenibles.

Todas las vacunas son completamente gratuitas y se encuentran disponibles en los distintos módulos y centros de atención del sector salud en la entidad. La campaña permanecerá activa hasta el próximo 3 de abril de 2027, por lo que se exhorta a la ciudadanía a acudir oportunamente a aplicarse las dosis correspondientes.