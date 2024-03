Protégete de las altas temperaturas con estas recomendaciones de PC

Morelia, Michoacán, 4 de marzo de 2024.- Ante las altas temperaturas que se pronostican para el estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) llama a la población a tomar medidas preventivas.



De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes en Michoacán continuará un ambiente de cálido a caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius.



Las altas temperaturas podrían ocasionar insolación, desmayos, deshidratación, enfermedades diarreicas o un golpe de calor, por ello, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a seguir las siguientes recomendaciones:



• Evita asolearte entre las 11 y 16 horas



• Viste ropa suelta de colores claros y manga larga



• No realices actividades físicas intensas bajo el sol



• Toma agua simple, aunque no tengas sed



• Come alimentos frescos, frutas y verduras



• Permanece en la sombra y lugares frescos



• Usa protector solar (mínimo F15)



• Utiliza lentes de sol, gorra o sombrero



• Evita consumir bebidas alcohólicas



• No permanezcas en un vehículo con las ventanillas cerradas



• Extrema precauciones con adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niños y niñas



• Cuida a tus mascotas, no las dejes expuestas al sol y sin agua.



La Coordinación Estatal de Protección Civil pone a disposición el número de emergencias 911, ante cualquier suceso.