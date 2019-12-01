Promueve SESEQ alimentación saludable y lavado de manos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 22:37:54

Querétaro, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- La secretaria de Salud del estado, María Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia conmemorativa del Día Mundial de la Alimentación y del Día Mundial del Lavado de Manos, realizada con el personal de las oficinas administrativas de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ).

Durante su mensaje, destacó que el lema de este año, "Mano a mano por unos alimentos y un futuro mejores", subraya la importancia de la colaboración entre instituciones, comunidades y familias para construir entornos más saludables, en este caso, a través de una alimentación adecuada.

En relación con el Día Mundial del Lavado de Manos, resaltó que esta práctica sencilla y poderosa, cuando se realiza con agua y jabón, contribuye a salvar vidas, prevenir enfermedades y fortalecer la cultura del autocuidado.

Como parte de las actividades, se instalaron módulos informativos y demostrativos sobre Alimentación Correcta, Lavado de Manos, Etiquetado Nutrimental y Elaboración de Composta. Asimismo, se impartió el taller "Cocinando con sazón y leguminosas".

La coordinación de las actividades estuvo a cargo de la directora de Servicios de Salud, Mariza Patiño Aboytes.