Personal de Emergencias 9-1-1 de Querétaro brindó apoyo en 155 paros cardiorrespiratorios durante el primer semestre

Santiago de Querétaro, Qro., 15 de julio de 2026.- Personal del Centro de Atención a Emergencias 9-1-1 (CAE) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) atendió, del 1 de enero al 30 de junio de 2026, 155 reportes relacionados con paros cardiorrespiratorios, brindando acompañamiento telefónico para la realización de maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Las y los operadores, compartieron indicaciones en materia de primeros auxilios, con el objetivo de incrementar las posibilidades de supervivencia de la persona afectada, mientras se concretaba el arribo de los cuerpos de emergencias médicas al sitio y su traslado a algún nosocomio, en los casos que así lo ameritaron.

Durante el mismo periodo de tiempo, el personal operativo de la línea única de emergencias 9-1-1 atendió 39 llamadas relacionadas con trabajos de parto: brindando asistencia mientras llegaba la ambulancia; realizando la valoración de la madre y del recién nacido, proporcionando recomendaciones posteriores al nacimiento; dando acompañamiento durante el traslado al hospital; asistiendo el nacimiento del bebé con preguntas para verificar aspectos como la coloración de la piel y la temperatura corporal del menor; así como apoyando en la canalización al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) para su atención especializada.

El personal del Departamento del Número Único de Emergencias 9-1-1 está certificado en el estándar de competencia EC1274 "Atención telefónica a solicitudes de apoyo en emergencias a través de la línea 9-1-1", avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), dando mayor certeza de una atención profesional ante situaciones de emergencia. De igual manera, en cuanto se tiene personal de nuevo ingreso se hace parte de los procesos de capacitación para obtener dicha certificación, fortaleciendo sus conocimientos y capacidades para la atención de llamadas de emergencia.