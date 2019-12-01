Otorgan reconocimientos a integrantes del Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 16 de diciembre del 2025.- La secretaria de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos al personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) que integran el Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad y el bienestar de la población queretana.

Durante su mensaje, Pérez Rendón destacó que cada acción coordinada, cada decisión compartida y cada esfuerzo realizado desde las distintas instituciones ha permitido fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud, demostrando que la colaboración interinstitucional es indispensable para enfrentar los retos actuales y brindar una atención oportuna y de calidad en beneficio de las y los pacientes.

Asimismo, convocó a seguir sumando voluntades, a fortalecer los procesos de trabajo y a mantener siempre como prioridad el bienestar de las personas a las que se brinda atención.

Subrayó que la mejora continua de los servicios de salud solo es posible cuando existe diálogo, confianza y una visión común, principios que —dijo— hoy se reafirman a través del trabajo coordinado del Comando Estatal Interinstitucional del Sector Salud.

En la sesión participaron la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS, Delegación Querétaro, Martha Eloísa Sánchez Vázquez, así como la jefa de Atención Médica del ISSSTE, Fátima Ibarra Ladrón de Guevara, quienes coincidieron en la importancia de mantener y fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones del sector salud.