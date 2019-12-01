Otorga ISSSTE alta médica a último paciente hospitalizado por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó en redes sociales que el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” otorgó el alta médica al último paciente hospitalizado a causa de la explosión ocurrida en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, luego de recibir atención especializada.

“Dimos de alta al último paciente hospitalizado por los hechos ocurridos en el Puente de la Concordia. Amauri fue una de las personas lesionadas por el suceso de Puente de la Concordia y que fue atendida en el @ISSSTE_mx. Tras haber estado varios días en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” lo dieron de alta y regresa a su hogar. Es nuestro último paciente derivado de este hecho”, compartió.

Cabe destacar que las y los pacientes dados de alta continúan con seguimiento ambulatorio hasta lograr la recuperación total de sus heridas.

El ISSSTE refrenda que en todo momento garantizó el derecho a la salud de las personas lesionadas, con humanismo y calidad, y reconoce a su personal médico que brindó atención a los pacientes afectados por este siniestro.

