Nuevos hospitales en Tampico retrasan sus aperturas hasta 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Diciembre de 2025 a las 12:18:17

Tampico, Tamaulipas, a 26 de diciembre 2025.- El nuevo Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tampico, Tamaulipas, abrirá sus puertas hasta el próximo año.

De igual forma, el Hospital Civil de Madero, se quedará sin inauguración al menos hasta el 2026.

No obstante, las autoridades federales indicaron que, aunque no hay una fecha exacta, se espera que las instalaciones construidas en Colinas de San Gerardo, en la zona norte de la mencionada ciudad, sean puestas a disposición de los derechohabientes el próximo año.

Además, se dio a conocer que el Hospital General del Issste Tampico contará con 150 camas censables, en beneficio de más de 600 mil personas de la región sur de Tamaulipas y la Huasteca, que comprende Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo.

Cabe destacar que, para el proyecto se destinó una inversión de 2 mil 300 millones de pesos, la cual se distribuyó en un terreno de 1.2 hectáreas y tendrá una superficie de 55 mil 30 metros cuadrados de construcción, conformado por tres edificios, dos de cinco niveles y uno de cuatro niveles.

De igual forma, se detalló que estará equipado con seis quirófanos, 33 consultorios, dos salas de radiología, dos de ultrasonido, área de mastografía, banco de sangre, sala de resonancia magnética, área de hemodiálisis con 12 lugares y servicio de quimioterapia con capacidad para 12 personas.