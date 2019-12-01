Nuevo acelerador lineal, fortalece lucha contra el cáncer en Michoacán: SSM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 10:22:47
Morelia, Michoacán, 14 de septiembre de 2025.- El nuevo acelerador lineal del Instituto Michoacano de Oncología, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), cuenta con tecnología de punta para una atención oncológica de alta precisión y seguridad en la región.

Este equipo permitirá tratamientos de radioterapia de intensidad modulada, técnica que ajusta la dosis de radiación para conformar el haz al tamaño y forma del tumor, protegiendo al mismo tiempo los tejidos sanos circundantes. Esto es especialmente beneficioso para tumores ubicados cerca de órganos vitales.

Asimismo, permite administrar dosis muy altas de radiación en un número reducido de sesiones, lo que es ideal para tumores pequeños o de difícil acceso, esto reduce el tiempo de tratamiento y minimiza los efectos secundarios.

Cuenta con tomografía computarizada de haz cónico que proporciona imágenes tridimensionales de alta resolución en tiempo real antes de cada sesión. Esto asegura que el tumor esté correctamente alineado, aumentando la precisión del tratamiento y minimizando el daño a los tejidos sanos.

La incorporación de este acelerador lineal es un gran paso para el sistema de salud de Michoacán, ya que los pacientes del estado podrán acceder a estos tratamientos avanzados sin tener que viajar a otras ciudades, reduciendo la carga económica y emocional para ellos y sus familias.
 
El Gobierno de Michoacán está invirtiendo en la mejor tecnología para ofrecer a las y los pacientes con cáncer la esperanza y la oportunidad de una vida plena, con tratamientos de clase mundial.

Noventa Grados
