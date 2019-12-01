Neurocirujano egresado de Facultad de Medicina, entre los mejores médicos de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 10:39:47

Morelia, Michoacán, a 30 de agosto del 2025.- El Neurocirujano moreliano, Jesús Guzmán García, egresado de Facultad de Medicina “Dr. Ignacio Chávez”, fue considerado este año como uno de los mejores médicos de México, según la Revista Líderes, ello gracias a su innovación y pionero en la cirugía de columna de mínima invasión.

Esta revista reconoce a los líderes que están transformando México recibió y el morelia o fue seleccionado en la última edición, por su importante colaboración a la medicina y por haber recibido un reconocimiento de “Excelencia”, por el Consejo de Hospitales MAC de León, Guanajuato, ante los buenos resultados en sus pacientes y el profesionalismo con el que se conduce.

El médico nacido en la ciudad de Morelia agradeció a su equipo médico que, también hace posible que se obtengan los mejores resultados en las cirugías y cada vez más personas puedan mejorar su calidad de vida.

Cabe destacar que su especialidad en Neurocirugía la cursó durante cinco años en el Centro Médico Nacional Hospital Siglo XXI de la ciudad de México, desempeñándose como jefe de residentes durante su formación y realizó parte de esta en el Hospital Johns Hopkins, en Estados Unidos.

Como alumno de la Facultad de Medicina de la UMSNH, obtuvo el máximo reconocimiento que hace la máxima casa de estudios de Michoacán, Premio Padre de la Patria, por haber obtenido el mejor desempeño académico de su generación.

Actualmente presta sus servicios en el Hospital MAC y en la Unidad Médica de Alta especialidad (UMAE) Bajío, en León Guanajuato.

La Revista Líderes, destaca su innovación en las cirugías Endoscópicas de Columna, que implican una mínima invasión para los pacientes y obteniendo resultados exitosos en ellos; siendo de los pocos que hacen este tipo de intervenciones en nuestro país.