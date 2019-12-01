Necesario un hospital en Querétaro para atender la salud mental: Psyque 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 18:32:27

Querétaro, Querétaro, a 21 de enero de 2026.- La presidenta y fundadora del Patronato Psicológico Queretano (Psyque) I.A.P., Elydia Barbosa Benítez, consideró que es necesario avanzar en la implementación de un hospital en materia de salud mental, ya que es necesario que se combine la atención psicológica con hospitalización en casos necesarios.

Reconoció que esta medida es necesaria debido al incremento de atenciones en más de 40 por ciento, es decir, se pasó de 680 a mil 20 pacientes activos al término del 2025.

Estas cifras, mencionó que reflejan el crecimiento en la búsqueda de ayuda, reduciendo el estigma en torno a la salud mental, pero remarcó que hay factores externos que impactan en las emociones.

Puntualizó que durante el 2025, se brindaron 13 mil 132 consultas psicológicas y realizaron mil 363 entrevistas iniciales, por ello hizo un llamado a reconocer las señales de alerta como: cambios persistentes en el estado de ánimo, aislamiento, insomnio o pensamientos negativos, y buscar apoyo profesional de manera oportuna.

Detalló que pacientes entre los 18 a 59 años fueron los que más recurrieron a la institución; por lo que atendieron 143 casos relacionados con custodia y convivencia; 123 por problemas familiares; 64 casos de violencia familiar y 112 personas