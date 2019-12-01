Nace una nueva jirafita en el Zoológico de Morelia

Morelia, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- El Parque Zoológico “Benito Juárez” de Morelia celebra el nacimiento de una jirafa reticulada macho. Al nacer, el ejemplar registró una talla de 1.60 metros de altura y un peso aproximado de 58 kilogramos. Este acontecimiento representa el quinto nacimiento de jirafa durante la actual administración, resultado del trabajo y compromiso del recinto con el bienestar animal y la conservación de las especies.

Actualmente, la cría permanece en cuarentena bajo el cuidado de su madre, donde recibe todas las atenciones necesarias para su adecuado crecimiento. Su estado de salud es favorable y se alimenta al 100 por ciento de leche materna, sin que hasta el momento haya requerido intervención médica. Este proceso de crianza natural permite fortalecer el vínculo entre madre y cría, respetando sus necesidades biológicas.

El parque invita a la ciudadanía a mantenerse pendiente de sus redes sociales, donde próximamente se dará a conocer una nueva convocatoria para que las y los morelianos participen en el concurso para elegir el nombre de esta pequeña jirafa. Con esta dinámica, el recinto busca fortalecer la participación de las familias y generar un vínculo cercano entre la población y los ejemplares que forman parte de su comunidad animal.

Con este nacimiento, el recinto refrenda su compromiso con el bienestar animal, la reproducción responsable y el cuidado de la fauna silvestre, además de promover entre sus visitantes la importancia de conocer, valorar y proteger la biodiversidad. Cada nueva cría representa una oportunidad para acercar a la sociedad al mundo animal y fomentar una cultura de respeto hacia todas las especies.