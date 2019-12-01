Michoacán con 85% de abasto en mezclas oncológicas: Elías Ibarra

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 15:22:41

Morelia, Michoacán, a 04 de septiembre del 2025.- El secretario de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres, informó que actualmente el estado reporta un abasto superior al 85 por ciento en mezclas oncologicas.

En entrevista, el funcionario estatal destacó que la administración del gobernador ha procurado el abasto de medicamentos para combatir el cáncer, lo que ha permitido alcanzar dicho porcentaje que beneficia a los pacientes sin derechohabiencia a IMSS o ISSSTE.

Elías Ibarra subrayó que en el caso de medicamentos necesarios en el Instituto Michoacano de Oncología, el porcentaje es superior al 90 por ciento.

“Aparte de eso tenemos una licitación que la conocemos como mezclas oncológicas, son medicamentos para cáncer que se inyectan directamente en la vena”.

El secretario de salud detalló que el nuevo acelerador lineal y Pet Scan permitirán duplicar la atención a pacientes con cáncer, lo que permitirá acabar con las listas de espera para recibir tratamientos.