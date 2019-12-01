Michoacán con 85% de abasto en mezclas oncológicas: Elías Ibarra

Michoacán con 85% de abasto en mezclas oncológicas: Elías Ibarra
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 15:22:41
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 04 de septiembre del 2025.- El secretario de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres, informó que actualmente el estado reporta un abasto superior al 85 por ciento en mezclas oncologicas.

En entrevista, el funcionario estatal destacó que la administración del gobernador ha procurado el abasto de medicamentos para combatir el cáncer, lo que ha permitido alcanzar dicho porcentaje que beneficia a los pacientes sin derechohabiencia a IMSS o ISSSTE.

Elías Ibarra subrayó que en el caso de medicamentos necesarios en el Instituto Michoacano de Oncología, el porcentaje es superior al 90 por ciento. 

“Aparte de eso tenemos una licitación que la conocemos como mezclas oncológicas, son medicamentos para cáncer que se inyectan directamente en la vena”.

El secretario de salud detalló que el nuevo acelerador lineal y Pet Scan permitirán duplicar la atención a pacientes con cáncer, lo que permitirá acabar con las listas de espera para recibir tratamientos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operativos de seguridad se intensifican en zonas rurales de Morelia  para evitar que sean corredor de actividades lícitas 
Hombre resulta herido de bala cuando le robaron su camioneta en la de Occidente
Asesinan a taxista en su domicilio de Tlalpujahua, Michoacán 
Ocho valorados en fuerte accidente en Bernardo Quintana 
Más información de la categoria
Estaba en la comodidad de su casa cuando ingresaron hombres armados y lo ultimaron; ocurrió en Jacona, Michoacán
Capturan a sujeto que habría violado a una joven con discapacidad en Ario, Michoacán
Más de 400 ciclistas llegará a Epitacio Huerta para reto deportivo: Sectur
Invertirá Siemens 700 millones en planta de Corregidora, Querétaro
Comentarios