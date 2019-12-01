México supera los 4 mil casos de sarampión; van 14 decesos

México supera los 4 mil casos de sarampión; van 14 decesos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 12:05:29
Ciudad de México, 12 de agosto del 2025.- La Secretaría de Salud federal confirmó un total de cuatro mil seis contagios y 14 defunciones por sarampión en México.

Lo anterior fue detallado por la dependencia de salud federal en su informe correspondiente al 11 de agosto de 2025 sobre esta enfermedad.

En el último día, se presentaron 24 casos más de sarampión, con el estado de Chihuahua como la entidad con mayor número de casos, con un total de tres mil 736 contagios; le siguen Sonora, con 87; Coahuila, con 47, Durango, con 22, y Zacatecas con 21 casos.

El principal grupo de edad afectado por la enfermedad es de 0 a 4 años de edad (931 casos), seguido de 25 a 29 con 539 casos y 30 a 34 años con 442 casos, mientras que afecta a ambos sexos casi por igual (48% hombres y 52% mujeres).

Al respecto de la situación, David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud, espera erradicar los casos de sarampión en el país para noviembre e invitó a contar con la vacunación necesaria.

 

