Martí Batres anuncia ampliación y transformación de la Clínica Hospital “Cancún” del ISSSTE en Hospital General

Cancún, Quintana Roo, a 8 de enero de 2026.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, en compañía de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, anunció la ampliación y transformación de la Clínica Hospital (CH) “Cancún” en Hospital General, con una inversión inicial de 400 millones de pesos (mdp), en beneficio de 90 mil derechohabientes de Cancún, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Cozumel.

“Vamos a hacer una obra que contempla 5 mil metros cuadrados de construcción. (…) Esta obra va a abarcar consulta externa, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, áreas de gobierno y enseñanza, servicios de abastecimiento, conservación y transportación, áreas de vestíbulos, obra exterior y, desde luego, una parte muy importante: el área de hospitalización”, destacó.

Martí Batres detalló que el proyecto, realizado en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla el fortalecimiento del área de hospitalización en dos fases: en la primera se añadirán 30 camas censables y en la segunda 30 más, para convertir la unidad en un Hospital General para la región.

“La perspectiva que tenemos es que, con la incorporación de estos servicios y otros que vamos a incorporar, demos el paso de Clínica Hospital a Hospital General aquí en Cancún. Quintana Roo necesita un hospital general porque es la ciudad más poblada y el polo mayor del estado”, dijo.

Enfatizó que esta obra no es la única que se realiza en la entidad, puesto que también se llevan a cabo los trabajos para convertir la CH de Chetumal en Hospital General; así como la ampliación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Hecelchakán, y la nueva UMF en Tixkokob.

“La Presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado el tema de la salud como una de sus grandes prioridades. (…) Y es que durante el periodo neoliberal se abandonó la salud pública, y no fue poco tiempo, fueron 36 años. (…) En ese periodo el ISSSTE perdió 100 unidades médicas. (…) Ahora estamos en una etapa de reconstrucción del ISSSTE en todos los terrenos”, agregó.

Durante el acto protocolario, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, reconoció la importancia del trabajo impulsado por el director general del ISSSTE para revertir el daño que sufrió el Instituto durante los años de neoliberalismo.