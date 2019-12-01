Mantiene Sesa vigilancia por brote de sarampión en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 21 de agosto 2025.- La secretaría de Salud en el estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón informó que se mantiene vigilancia epidemiológica, luego de que se detectara un caso de sarampión en Jalpan de Serra; el paciente ya se recuperó y no se han registrado contagios secundarios.

“Solo hemos tenido un caso en la zona serrana, en el municipio de Jalpan, una persona que viajó a Sinaloa y regresó ya infectada; afortunadamente no hubo casos secundarios, el paciente se recuperó completamente y en ese momento, y bueno, en la zona serrana hicimos las actividades de control que están normadas”, dijo.

De igual manera, reconoció que hay un rezago aproximado del 15 por ciento en la vacunación de menores de cinco años en la entidad principalmente en la zona metropolitana y en San Juan del

Río.

“Puede ser que (el rezago) ande alrededor de un 15 por ciento, (…), en la zona serrana tenemos un mejor control, la mayoría de la población está de alguna manera como cautiva y es más fácil identificarla y completar estos esquemas”.