Macromódulos de vacunación este 13 y 14 de noviembre en Uruapan, Michoacán

Uruapan, Michoacán, a 10 de noviembre de 2025.- En el marco del Plan de Paz y Justicia para Michoacán y como parte del Programa Permanente de Vacunación de la Jurisdicción Sanitaria 05 de Uruapan se hizo un exhorto al personal directivo, docente, administrativo, alumnos, de las distintas instituciones, así como a padres de familia y sociedad en general a la jornada de vacunación los días 13 y 14 de noviembre de 2025.

Las sedes serán la Unidad Profesional de Uruapan de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Pérgola Municipal, en horario de 9:00 a 14:00 horas, durante los dos días, informó el doctor Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

En loa macromódulos, se aplicarán vacunas contra COVID-19, Influenza, Neumococo, Triple Viral (SRP) y Doble Viral (SR), con el propósito de actualizar los esquemas de vacunación y fortalecer la protección comunitaria.

López Aguilera, concluyó al hacer un llamado especial a población abierta a participar, sólo necesita a acudir a alguno de los módulos y completar sus cuadros básicos de vacunación, por ello destacó que la prevención es una de las principales herramientas para cuidar la salud.