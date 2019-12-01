Llegan a Querétaro 640 mil dosis contra la influenza estacional

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón dio a conocer que ya llegaron a la entidad 640 mil dosis de la vacuna contra la influenza estacional, y ya están disponibles en los centros de salud.

Destacó que esta dosis al igual que la de neumococo y Covid-19, pueden ser aplicadas de forma simultánea para aquellos que así lo deseen.

“Ya llegó vacuna para influenza, que ya está aquí el puesto colocado (Plaza de Armas), ya estamos aplicándola junto con neumococo y la de contra Covid; está ahí disponible y de preferencia, quien así lo desee, puede aplicarse las tres en un mismo momento, son tres piquetitos, pero vale la pena para protegerse”, dijo.

Reconoció que para esta temporada, 2025-2026, se espera alcanzar el 80 por ciento de cobertura en la aplicación de la vacuna contra la influenza antes del mes de diciembre, ya que para enero del 2026, se espera un incremento de casos, ya que es cuando hay más circulación del virus.

“Recordemos que es bien importante que logremos el 80 por ciento de la vacuna contra influenza al mes de diciembre, para que en enero, que es el mes de mayor circulación del virus, tengamos protegida a la gente, sobre todo en esos grupos blancos”.

Recomendó a la población mantener medidas preventivas como el estornudo de etiqueta, el consumo de líquidos, el uso de ropa abrigadora y evitar cambios bruscos de temperatura, ya que se espera una temporada invernal particularmente fría, lo que podría favorecer un aumento en los casos de enfermedades respiratorias.

Resaltó que el comportamiento del Covid-19 continúa a la baja, y que los casos de influenza se mantienen dentro de los parámetros previstos para esta temporada.