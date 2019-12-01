Llama ISSSTE a la población a prevenir enfermedades renales con hábitos saludables

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 13:22:29

Ciudad de México, a 12 de marzo de 2026.- En el Día Mundial del Riñón, que se conmemora el segundo jueves de marzo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, hace un llamado a la población a adoptar hábitos saludables, como mantener una alimentación equilibrada y realizar actividad física, para cuidar la salud y prevenir enfermedades renales.

La especialista en nefrología del Hospital Regional (HR) “Lic. Adolfo López Mateos”, Ruth Ixel Rivas Bucio, destacó que para disminuir las probabilidades de desarrollar padecimientos renales, la población puede aplicar las siguientes medidas: mantener el control de presión arterial y glucosa; llevar una alimentación equilibrada, baja en sal y productos ultraprocesados; realizar actividad física regularmente y mantener peso saludable.

“También se debe evitar el tabaquismo y limitar el consumo de alcohol; hidratarse adecuadamente; no automedicarse, especialmente con antiinflamatorios; evitar el uso de herbolaria y productos milagro, y realizar chequeos médicos periódicos, sobre todo en personas con diabetes, hipertensión o antecedentes familiares”, precisó.

Rivas Bucio informó que el servicio de Nefrología del HR “Lic. Adolfo López Mateos” atiende anualmente a 3 mil derechohabientes con servicios de prevención, diagnóstico y tratamientos de diálisis peritoneal y hemodiálisis. Ofrece consulta externa de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, y sábado y domingo de 08:00 a 15:00 horas, así como hospitalización las 24 horas, colocación de catéteres y atención ambulatoria a infecciones.

“También valoramos a pacientes hospitalizados de otros servicios, como urgencias, terapia intensiva, medicina interna y cirugía general. (...) Contamos con un plantilla de 66 profesionales de la salud: 13 médicos nefrólogos; 11 residentes, 40 enfermeras con capacitación para atención especial a este tipo de pacientes y dos trabajadores administrativos”, remarcó.

Rivas Bucio compartió que el servicio de Nefrología también imparte cursos de formación a nuevos nefrólogos, y brinda pláticas a pacientes y familiares para realizar diálisis peritoneal en casa.

Finalmente, señaló la importancia de conmemorar el Día Mundial del Riñón para visibilizar la alta carga de enfermedad renal crónica, promover la detección temprana en población vulnerable, con diabetes, hipertensión y adultos mayores, así como fortalecer estrategias de prevención y tratamiento oportuno.