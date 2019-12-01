Llama ISSSTE a acudir con profesionales de salud mental en caso de manifestar depresión post Navidad y Año Nuevo

Ciudad de México, a 12 de enero de 2026.– En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora el 13 de enero, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo de Martí Batres Guadarrama, llama a las y los derechohabientes a acudir con un profesional de salud mental en caso de experimentar descenso en su estado de ánimo y bienestar emocional, posterior a las celebraciones decembrinas.

La coordinadora nacional de Salud Mental y Atención Paliativa en la Dirección Médica del ISSSTE, Erendira Vicencio Rosas, señaló que el fenómeno conocido como depresión post Navidad y Año Nuevo, el cual no constituye un diagnóstico clínico formal, se utiliza para describir un conjunto de manifestaciones emocionales, así como físicas que aparecen una vez concluidas las festividades, cuando se retoma la rutina cotidiana y disminuyen los estímulos sociales y recreativos.

“Los síntomas más comunes incluyen tristeza persistente, sensación de vacío, ansiedad, irritabilidad, cansancio, alteraciones del sueño y del apetito, ente otras. Este malestar suele relacionarse con el contraste entre las expectativas generadas durante las fiestas y la realidad posterior, el regreso a obligaciones laborales o académicas, preocupaciones económicas derivadas de los gastos decembrinos, conflictos familiares, duelos, pérdidas y sentimientos de soledad que pueden hacerse más evidentes tras el cierre del periodo festivo”, destacó.

La experta subrayó que en los meses de invierno también los cambios en la exposición a la luz natural pueden influir en los ritmos biológicos, el descanso y la regulación del estado de ánimo, además de que estos factores combinados con el cansancio acumulado, la ruptura de rutinas y el estrés prolongado pueden favorecer la aparición o intensificación de síntomas depresivos, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad emocional.

“Es importante diferenciar entre un malestar emocional transitorio y síntomas más intensos o persistentes que interfieren con el funcionamiento cotidiano, laboral, social o familiar. Cuando el estado de ánimo bajo se mantiene por varias semanas o se acompaña de aislamiento y pérdida de interés, se recomienda buscar orientación profesional”, explicó.

Para que las y los derechohabientes puedan recibir atención, dijo, deben acudir a su unidad médica para valoración; también pueden contactar vía correo electrónico para orientación en saludmental@issste.gob.mx; asimismo, se da atención las 24 horas del día a través de la Línea de la Vida en el 800 911 2000 donde especialistas atenderán y referirán si es necesario.

“Cada mes, la Línea de la Vida nos remite los casos, los cuales referimos a las unidades correspondientes. De enero a octubre de 2025 atendimos en las unidades médicas un total de 338 mil 588 casos, pero en caso de situaciones de riesgo pueden acudir a los servicios de urgencias de las unidades médicas, donde se activará el Código Morado para la atención a la salud mental”, detalló.

A fin de favorecer el bienestar emocional tras fiestas decembrinas, la especialista sugirió estrategias de autocuidado como reconocer y validar las emociones propias tras las celebraciones que pueden generar malestar, tristeza o desánimo; retomar gradualmente rutinas saludables que incluyan horarios regulares de sueño, alimentación equilibrada y actividad física, y aprovechar la luz natural en espacios iluminados o realizar actividades al aire libre durante el día.

“También, pueden establecer metas y expectativas realistas para el inicio del año, y evitar la autoexigencia excesiva que permita una adaptación progresiva a las responsabilidades cotidianas; fomentar la conexión social, y tratar de mantener contacto con personas de confianza y participar en actividades que resulten significativas o agradables, aun cuando el ánimo sea bajo, así como solicitar apoyo profesional oportuno cuando el malestar emocional se vuelve persistente, intenso o difícil de manejar por cuenta propia”, explicó.