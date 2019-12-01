Justicia reproductiva para todas; Michoacán es hoy el lugar más seguro para decidir

Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2026.- Michoacán ocupa el primer lugar nacional en el Semáforo Normativo del Aborto, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), un reconocimiento que refleja avances sustantivos en la garantía del derecho a decidir, la salud y la vida de las mujeres.

La titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Alejandra Anguiano González, afirmó que este primer lugar significa que Michoacán cuenta con un marco legal y una política pública que permiten el acceso a servicios de Interrupción Legal y Voluntaria del Embarazo de manera segura, gratuita y sin criminalización.

Desde la despenalización del aborto, el estado ha desarrollado una política integral de acompañamiento, destaca la línea telefónica Tú Decides 075, única en el país, que brinda orientación y acompañamiento. A través de este modelo se han otorgado más de mil 085 servicios y se ha beneficiado a más de mil 700 mujeres, con acompañamientos en interrupción del embarazo y salud sexual y reproductiva.

Uno de los impactos más relevantes de esta política es la reducción de riesgos a la salud y la preservación de la vida de las mujeres, al evitar que tengan que recurrir a prácticas clandestinas. El acceso a información clara y a servicios seguros disminuye complicaciones médicas prevenibles y contribuye a la protección de la salud materna, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, la secretaria destacó que la atención se brinda con estricta confidencialidad y sin criminalización, para que ninguna mujer sea juzgada, denunciada o violentada por ejercer su derecho a decidir. Esta política ha permitido llegar también a mujeres indígenas y a quienes históricamente habían sido excluidas del sistema de salud, eliminando barreras de discriminación y miedo institucional.

Como parte de esta estrategia integral, más de mil 500 personas han sido capacitadas, principalmente del sector salud y en universidades, para transformar la atención desde la educación y erradicar prácticas discriminatorias. La Seimujer subrayó que este logro es resultado de la lucha histórica de las mujeres y consolida a Michoacán como referente nacional en políticas que ponen la vida, la dignidad y la autonomía de las mujeres en el centro.