Jornada de prevención del cáncer de mama en la Jurisdicción Sanitaria 05
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2025 a las 08:33:25
Uruapan, Michoacán, a 18 de octubre de 2025.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, personal de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Secretaría de Salud de Michoacán realizó una jornada informativa y de sensibilización, con el propósito de fomentar la detección temprana y el autocuidado entre mujeres de todas las edades.

El evento fue organizado por la doctora Virginia Tovar Quintanilla coordinadamente con la responsable del programa de la lucha contra el Cáncer de mama, la LE Esmeralda Mejía, donde se contó con la participación del doctor Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, quien subrayó la importancia de perder el miedo a la autoexploración y acudir al médico de manera oportuna. Señaló que “tocarse sin pena puede salvar vidas”, e hizo un llamado a las mujeres a cuidar tanto su salud mamaria como cervical.

Durante la jornada se realizaron actividades informativas, testimonios, rutinas de exploración física y la formación del tradicional moño humano, símbolo de la lucha contra el cáncer de mama y cérvico-uterino. Asimismo, se presentó la exposición de la asociación "Hermanas Guerreras", integrada por mujeres sobrevivientes que inspiran con su historia de fortaleza y esperanza.

El LN Erick David Rodríguez García, del Centro de Salud Urbano "José Álvarez Amézquita" fue quien se encargó de la actividad física, las sugerencias de ejercicio diario y las recomendaciones alimentarias.

Al final se creó el gran moño rosa y azul con el que se incluye el cáncer del hombre.

