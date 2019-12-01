Jornada de mastografía para la detección oportuna del cáncer de mama en Uruapan

Jornada de mastografía para la detección oportuna del cáncer de mama en Uruapan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 16:58:24
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Con el objetivo de prevenir y detectar de manera temprana el cáncer de mama, el Dr. Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 05 de Uruapan, anunció la realización de una jornada de mastografía el próximo 22 de agosto.

La actividad está dirigida a mujeres de entre 40 y 69 años y se llevará a cabo en Paraguay 32 esquina con Bruselas, colonia Los Ángeles, en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 05. Para poder acceder al estudio, se solicita a las asistentes presentarse con axilas depiladas, sin desodorante, perfume, talco ni crema corporal, además de portar ropa holgada y presentar credencial de elector y/o CURP.

El jefe jurisdiccional destacó que esta jornada representa una oportunidad fundamental para la salud de las mujeres, ya que la mastografía es una herramienta clave para salvar vidas mediante el diagnóstico temprano. Para mayores informes, las interesadas pueden comunicarse al número 452-1586-075.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registraron 5 incendios simultáneos en Tamaulipas; dos de ellos, fueron de gran magnitud 
Matan a 8 policías comunitarios en emboscada en Ayutla, Guerrero
Se registra explosión en planta de ArcelorMittal en LC, Michoacán; solo hubo daños materiales
Sujeto responsable de violación y abuso sexual, cometidos contra su hijastra en Pátzcuaro, Michoacán es sentenciado a más de 13 años de prisión  
Más información de la categoria
Matan a 8 policías comunitarios en emboscada en Ayutla, Guerrero
Se registra explosión en planta de ArcelorMittal en LC, Michoacán; solo hubo daños materiales
Es incorrecto usar escuelas como Bases de Operaciones Interinstitucionales: Octavio Ocampo
En Morelia, Michoacán aseguran más de mil 900 dosis de estupefacientes; hay dos detenidos
Comentarios