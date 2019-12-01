Jornada de mastografía para la detección oportuna del cáncer de mama en Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 18 de agosto de 2025.- Con el objetivo de prevenir y detectar de manera temprana el cáncer de mama, el Dr. Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 05 de Uruapan, anunció la realización de una jornada de mastografía el próximo 22 de agosto.

La actividad está dirigida a mujeres de entre 40 y 69 años y se llevará a cabo en Paraguay 32 esquina con Bruselas, colonia Los Ángeles, en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 05. Para poder acceder al estudio, se solicita a las asistentes presentarse con axilas depiladas, sin desodorante, perfume, talco ni crema corporal, además de portar ropa holgada y presentar credencial de elector y/o CURP.

El jefe jurisdiccional destacó que esta jornada representa una oportunidad fundamental para la salud de las mujeres, ya que la mastografía es una herramienta clave para salvar vidas mediante el diagnóstico temprano. Para mayores informes, las interesadas pueden comunicarse al número 452-1586-075.