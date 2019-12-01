Invita Martí Batres a implementar cambios en la alimentación para proteger la salud

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2025.- En el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, reitera el llamado a preferir una dieta saludable, basada en el consumo de frutas, verduras y leguminosas, con el fin de gozar de buena salud y prevenir enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, hipertensión y colesterol alto.

“Lo más importante es la salud, y en la salud juega no solamente lo que tomamos como medicamento, sino también lo que dejamos de tomar que nos hace daño, eso es muy importante. (...) Entonces, vamos organizándonos, concientizándonos para cuidar nuestra salud, cambiar la alimentación, un golpe de timón en la alimentación para proteger nuestra salud y la de nuestras familias”, expresó.

En ese sentido, la directora de la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN), María Guadalupe Solís Díaz, enfatizó la importancia de consumir una mayor cantidad de verduras y frutas frescas en todas las comidas, principalmente de temporada, ya que tienen menor costo y, en la mayoría de los casos, al ser de producción local, se contribuye también a una alimentación sustentable.

“Podemos consumir también frijoles, lentejas, habas preparadas en forma de sopas. Elegir cereales integrales o granos enteros, ahí el ejemplo es nuestra deliciosa tortilla de maíz. Tratar de consumir menos carnes rojas, y más huevo, pollo y pescado. (...) Y otro consejo muy importante es consumir agua natural a lo largo del día, restringiendo las bebidas azucaradas”, indicó.

Solís Díaz subrayó que la EDN cuenta con diversas acciones institucionales para difundir información sobre el tema, como el programa de orientación alimentaria en el que, en distintas clínicas del ISSSTE, se dan pláticas sobre salud y enfermedades a la derechohabiencia, a través de alumnos que realizan su servicio social en la unidades médicas.

Asimismo, en el Centro de Dietética y Nutrición de la escuela se ofrecen charlas informativas para la población derechohabiente y público en general, principalmente de temas relacionados con trastornos de la conducta alimentaria.

Finalmente, resaltó el Decálogo para una Alimentación y Vida Saludable, presentado por el director general en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya finalidad es disminuir padecimientos derivados del alto consumo de alimentos ultra procesados, azúcares y grasas.

“Lo que se busca es prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas y yo creo que, con mayor énfasis, fomentar hábitos saludables dentro de la comunidad derechohabiente. (...) Crear una cultura de salud preventiva para tratar de evitar tratamientos farmacológicos al promover un estilo de vida sano”, concluyó.

Cabe destacar que, entre otras acciones realizadas por el ISSSTE para proteger la salud de la derechohabiencia, destaca el programa Comer bien, Vivir mejor del SuperISSSTE, que durante los Miércoles de Salud y Bienestar promueve asesoría nutricional gratuita y planes de alimentación semanales, en las tiendas Ciudadela, Villa Coapa y Culhuacán, en Ciudad de México.