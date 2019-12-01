Invita IMSS Querétaro a la población a vacunarse contra el sarampión

Queretaro, a 29 de septiembre del 2025. - Ante el riesgo creciente de contagios por sarampión en el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro hace un llamado a la población para acudir a sus unidades médicas y recibir la dosis correspondiente a fin de contener la propagación de la enfermedad.



La campaña se dirige a personas de 0 meses a 69 años y más, por lo que se implementa en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS en el estado. Se convoca a las y los derechohabientes y a la población en general a acudir a los Módulos PrevenIMSS con su cartilla para verificar y completar sus esquemas de vacunación.



La coordinadora Auxiliar Médica de Salud Pública, doctora Samanta Guevara Iturriaga, explicó que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en menores y personas con enfermedades autoinmunes.



La enfermedad se adquiere a cualquier edad y se transmite mediante gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de las personas enfermas, ya sea por contacto directo o a través del aire. Sus síntomas incluyen fiebre alta, escurrimiento nasal, tos, conjuntivitis y aparición de manchas rojas en la piel, que inicialmente se presentan en la cara y posteriormente se extienden por todo el cuerpo.



“En los infantes, el sarampión puede generar complicaciones graves, como neumonía, diarrea severa, infecciones de oído, inflamación cerebral que puede causar daño neurológico y, en algunos casos, la enfermedad puede ser mortal”, detalló la especialista.



Se recuerda a la población revisar la Cartilla Nacional de Salud y asegurarse de que las niñas y los niños cuenten con la vacuna triple viral (SRP), aplicada a menores de 12 meses, con un primer refuerzo a los 18 meses y un segundo a los 6 años.



Con acciones como esta, el IMSS en Querétaro reitera su compromiso de garantizar la salud de la población y fomentar la prevención mediante esquemas de vacunación completos.