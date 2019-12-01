Invierte ISSSTE 630 mdp para convertir Clínica Hospital “Chetumal”, en Quintana Roo, en Hospital General

Invierte ISSSTE 630 mdp para convertir Clínica Hospital “Chetumal”, en Quintana Roo, en Hospital General
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 19:58:03
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Chetumal, Quintana Roo, a 22 de octubre de 2025.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, invierte 630 millones de pesos en la conversión de la Clínica Hospital (CH) de “Chetumal”, Quintana Roo, en Hospital General (HG), a efecto de mejorar la atención médica de 100 mil 992 derechohabientes.

Con una superficie de construcción de 18 mil 440 metros cuadrados (m²), el nuevo HG contará con 15 consultorios de especialidades y ofrecerá servicios de diagnóstico; salas de Rayos x, ultrasonidos, sala de mastografía, sala de osteodensitometría, sala de ortopantomografía, sala de tomografía, laboratorio de análisis clínicos, banco de sangre, anatomía patológica, clínica de displasias, endoscopías, ecocardiografía, electrocardiografía, pruebas de Esfuerzo y fonoaudiología.

Además, este proceso de ampliación y renovación, comprende una superficie total de 9 mil 711 m² de terreno.

Lo anterior beneficiará a las y los derechohabientes con servicios auxiliares de tratamiento, urgencias, cirugía, obstetricia, tococirugía, diálisis peritoneal, hemodiálisis, inhaloterapia, quimioterapia, clínica del dolor y medicina física.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Comando armado asalta trailer y se lleva una Nissan nueva en la Autopista de Occidente: FGR Michoacán abre investigación 
Con piedras y palos roban pipa de Pemex en plena carretera de Uruapan, Michoacán
Comando armado se hace de millones con asalto a tráiler con lavadoras nuevas en la autopista México–Guadalajara; FGR abre investigación en Michoacán
Arrestan a exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, por presuntos vínculos con grupo delincuencial
Más información de la categoria
Arrestan a exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, por presuntos vínculos con grupo delincuencial
México es un país más seguro, asegura Harfuch en comparecencia ante el Senado
Armados con piedras y palos, roban camioneta de la CFE en pleno monumento a Lázaro Cárdenas en Morelia, Michoacán: FGR ya investiga
Escándalo en Apatzingán, Michoacán: La Original Banda El Limón, invitada por Fanny Arreola, se brinca prohibición y canta el corrido “Juan Martha” durante las Fiestas Octubrinas
Comentarios