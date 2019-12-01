Invierte ISSSTE 630 mdp para convertir Clínica Hospital “Chetumal”, en Quintana Roo, en Hospital General

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2025 a las 19:58:03

Chetumal, Quintana Roo, a 22 de octubre de 2025.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, invierte 630 millones de pesos en la conversión de la Clínica Hospital (CH) de “Chetumal”, Quintana Roo, en Hospital General (HG), a efecto de mejorar la atención médica de 100 mil 992 derechohabientes.

Con una superficie de construcción de 18 mil 440 metros cuadrados (m²), el nuevo HG contará con 15 consultorios de especialidades y ofrecerá servicios de diagnóstico; salas de Rayos x, ultrasonidos, sala de mastografía, sala de osteodensitometría, sala de ortopantomografía, sala de tomografía, laboratorio de análisis clínicos, banco de sangre, anatomía patológica, clínica de displasias, endoscopías, ecocardiografía, electrocardiografía, pruebas de Esfuerzo y fonoaudiología.

Además, este proceso de ampliación y renovación, comprende una superficie total de 9 mil 711 m² de terreno.

Lo anterior beneficiará a las y los derechohabientes con servicios auxiliares de tratamiento, urgencias, cirugía, obstetricia, tococirugía, diálisis peritoneal, hemodiálisis, inhaloterapia, quimioterapia, clínica del dolor y medicina física.