Investigaciones de la UAG impulsa soluciones innovadoras a retos sociales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 12:26:23

Guadalajara, Jalisco, 14 de agosto del 2025.- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) fue una de las instituciones seleccionadas en la tercera edición de la ASU–Cintana Research Call 2025, un fondo internacional de investigación impulsado por Arizona State University (ASU) y CINTANA Education, que apoya proyectos colaborativos enfocados en áreas prioritarias alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En esta edición, fueron premiadas propuestas de diversas universidades de la Red CINTANA Alliance y cada proyecto seleccionado recibirá un financiamiento de 8 mil dólares para su desarrollo.



Investigación en salud adolescente

Uno de los proyectos ganadores fue el de la Dra. María Guadalupe Zavala Cerna, Profesora-Investigadora de la UAG, con el título: “Early Detection of Risk Factors for Chronic Diseases in Adolescents: A Preventive Approach for a Healthier Future”.

Esta iniciativa se enfoca en identificar, desde la adolescencia, factores físicos, conductuales y familiares que predisponen al desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.

La investigación se llevará a cabo en una secundaria pública e incluirá intervenciones clínicas gratuitas por parte de especialistas de la UAG.

En los trabajos de investigación, participarán estudiantes de Medicina, quienes realizarán las mediciones clínicas, y de Nutrición, encargados del análisis de hábitos alimenticios y entorno familiar.

Este proyecto fortalece la formación académica de los alumnos en investigación, pensamiento crítico y redacción científica, y refuerza el enfoque interdisciplinario y de impacto social de la universidad.

Este es el tercer proyecto de la Dra. Zavala apoyado por Cintana Research, quien destaca el valor del trabajo conjunto con instituciones de Estados Unidos y América Latina como ASU.

Tecnología al servicio de la salud

Otro proyecto distinguido fue el del Dr. Erick E. Guzmán Quezada, también Profesor-Investigador de la UAG, titulado: “Occlusal Splint with Embedded System for Epilepsy Detection: A Wearable Solution for Seizure Monitoring”.

Su propuesta consiste en el desarrollo de un guarda bucal inteligente capaz de detectar crisis epilépticas durante el sueño y enviar alertas a familiares, lo que permite una respuesta oportuna y ayuda a prevenir lesiones nocturnas.

El proyecto se desarrolla en colaboración con la Universidad Norbert Wiener y se enmarca en las líneas estratégicas de salud y tecnología de la UAG.

En este participan estudiantes de Ingeniería Biomédica, y se espera incorporar perfiles de Mecatrónica y Odontología, quienes fortalecen sus habilidades en diseño tecnológico, investigación aplicada y gestión de proyectos.



Compromiso con la investigación de impacto global

ASU–Cintana Research Call tiene como propósito fomentar el desarrollo de soluciones reales a problemas globales a través de la colaboración internacional entre instituciones de la Red CINTANA.

Al consolidar proyectos de alto impacto junto a instituciones internacionales, la UAG continúa posicionándose como un referente en investigación aplicada, formación científica y compromiso con el desarrollo sostenible.