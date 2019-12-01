Intensifican acciones para erradicar el mosquito transmisor del dengue en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 13:10:23

Uruapan, Michoacán, 12 de agosto del 2025.- Del 11 al 17 de agosto se realiza la Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, con el objetivo de prevenir la propagación del mosquito Aedes aegypti, informó el doctor Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

La campaña desarrollada por el equipo de vectores jurisdiccional contempla visitas domiciliarias para recomendar la eliminación de criaderos, así como rociamientos en zonas con casos probables y ovitrampas positivas, priorizando la prevención en puntos de riesgo.

El arranque simbólico tuvo lugar en la Preparatoria Lázaro Cárdenas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), institución en la que previamente se realizaron labores de limpieza de jardines, eliminación de criaderos y nebulización.

“Afortunadamente no se han detectado casos de sika o chikungunya, pero si de dengue por ello no bajamos la guardia y necesitamos acciones rápidas, concretas, permanentes y el apoyo de la sociedad para la limpieza de patios, azoteas y lugares donde se pueda almacenar agua”, precisó el Dr. López Aguilera.

Por otro lado, el doctor Iván Dávalos Chávez, director del plantel, destacó que estas acciones son esenciales para proteger la salud de los estudiantes y sus familias, sobre todo por las amplias áreas verdes que favorecen la presencia del vector.

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a sumarse a la campaña, recordando que la mayoría de los criaderos se localizan en los hogares y que el mosquito hembra se alimenta de sangre humana, por lo que el trabajo comunitario es clave para frenar su reproducción.