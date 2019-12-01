Intensifica SESA acciones preventivas contra el sarampión en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que, a partir de la detección del primer caso de sarampión en el país en febrero de 2025, se reforzaron de manera inmediata, permanente y coordinada las acciones de vigilancia epidemiológica, detección oportuna y vacunación en todo el territorio nacional, con especial atención en la entidad, como parte del compromiso institucional con la protección de la salud pública.

Como resultado del fortalecimiento de estas estrategias en el estado, se identificaron dos casos de sarampión en el municipio de Querétaro, correspondientes a una mujer de 44 años y un hombre de 32 años de edad, quienes se encuentran bajo investigación epidemiológica exhaustiva para determinar el posible mecanismo de contagio. Con la confirmación de estos casos, el registro acumulado en la entidad durante el año 2026 asciende a 12 casos.

Ambos pacientes presentan una evolución clínica estable, sin complicaciones, y permanecen bajo estricto seguimiento médico y epidemiológico hasta su recuperación total. De manera paralela, la Secretaría de Salud mantiene activas y fortalecidas las acciones de cerco epidemiológico, que incluyen la búsqueda intencionada de casos probables, la identificación y seguimiento de contactos, la revisión sistemática de cartillas de vacunación, la aplicación de dosis para completar esquemas y la implementación de medidas adicionales de control, con el objetivo de prevenir la transmisión comunitaria y proteger la salud de la población queretana.

Asimismo, se fortalece la vigilancia epidemiológica interinstitucional en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el sector médico privado, a fin de garantizar una respuesta oportuna, coordinada y eficaz ante la detección de casos probables.

El sarampión es una enfermedad prevenible mediante la vacunación; por ello, la Secretaría de Salud exhorta de manera puntual a madres, padres y tutores a revisar la Cartilla Nacional de Salud de niñas y niños, así como a la población general menor de 49 años, a acudir de forma oportuna a los servicios de salud para iniciar o completar los esquemas de vacunación correspondientes. Las vacunas se encuentran disponibles de manera gratuita en los 198 Centros de Salud del estado de Querétaro.

Deben Vacunarse:

· De seis a once meses de edad: el Consejo Estatal de Vacunación (COEVA) indicó que se aplicará la estrategia de la “dosis cero” (misma que no cuenta para el esquema de vacunación) de la vacuna SR o SRP a las niñas y niños de este grupo de edad con residencia en el municipio de Querétaro.

· Doce y 18 meses de edad: el esquema de vacunación es de la primera dosis al año y la segunda dosis a los 18 meses.

· De uno a nueve años: Inicia o completa esquema de dos dosis.

· De 10 a 49 años: Si tienen duda de su esquema de vacunación aplicarse una dosis

· Personal de Salud: Refuerzo (una dosis adicional).

· Comunidad Educativa y Jornaleros: Verificar esquema de vacunación, si no se recuerda, vacunarse.

Las personas mayores de 49 años: No requieren vacunarse.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas. Se transmite por contacto con secreciones nasales o faríngeas infectadas, a través de la tos o los estornudos, así como al respirar el mismo aire que una persona infectada. El virus puede permanecer activo en el aire o en superficies contaminadas hasta por dos horas, conservando su capacidad infecciosa; por ello, una sola persona infectada puede generar hasta 18 infecciones secundarias.

Cabe señalar que los síntomas incluyen fiebre, conjuntivitis, congestión nasal, tos y la presencia de pequeñas manchas blancas en el interior de la boca. Posteriormente, aparece un exantema maculopapular que inicia en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo. Las lesiones suelen manifestarse alrededor del día 14 posterior a la exposición y duran de cuatro a siete días, seguidas de descamación.

Destacar que las y los profesionales de la salud de la SESA mantienen e intensifican de manera permanente la búsqueda activa de casos probables y el seguimiento de contactos; asimismo, cuando la situación lo amerita, implementan medidas de control como el cerco epidemiológico y el bloqueo vacunal. En este sentido, se reitera el llamado a la población a acudir a los servicios de salud para vacunarse y completar sus esquemas de vacunación, como medida más efectiva para prevenir el sarampión.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro reitera su firme compromiso con la protección de la salud de la población y hace un llamado a la corresponsabilidad social para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica y vacunación, con el objetivo de evitar la propagación del sarampión en la entidad.