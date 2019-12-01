Instala Sesa brigada médica en Cadereyta de Montes, Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 09:40:50

Querétaro, Querétaro, a 8 de septiembre 2025.- La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) instaló una brigada médica en la comunidad de Vega de Ramírez, Cadereyta de Montes; como parte de las acciones preventivas por el desfogue de la presa Zimapán, informó la titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón.

Mencionó que esta brigada atenderá emergencias médicas durante las maniobras del desfogue controlado en la presa, por lo que antes de que iniciará este procedimiento se mando una unidad móvil con personal especializado.

“La unidad móvil en la zona cuenta con un médico, una enfermera y un promotor de salud, también integran el equipo personal de riesgos sanitarios y del staff directivo”, dijo.

Puntualizó que en la comunidad se identificó a una mujer embarazada, que podría dar a luz, por lo que mantienen atención y acompañamiento a la misma.

“Solo tenemos identificada una embarazada que también ya se hizo contacto ahí con alguna red de apoyo porque ya casi está a punto de nacer su bebé, para que no esté en la localidad y se complique el poderla sacar de Vega de Ramírez”.

Fotografía de Gustavo Trejo