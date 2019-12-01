Instala Sesa brigada médica en Cadereyta de Montes, Querétaro

Instala Sesa brigada médica en Cadereyta de Montes, Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 09:40:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 8 de septiembre 2025.- La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) instaló una brigada médica en la comunidad de Vega de Ramírez, Cadereyta de Montes; como parte de las acciones preventivas por el desfogue de la presa Zimapán, informó la titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón.

Mencionó que esta brigada atenderá emergencias médicas durante las maniobras del desfogue controlado en la presa, por lo que antes de que iniciará este procedimiento se mando una unidad móvil con personal especializado.

“La unidad móvil en la zona cuenta con un médico, una enfermera y un promotor de salud, también integran el equipo personal de riesgos sanitarios y del staff directivo”, dijo.

Puntualizó que en la comunidad se identificó a una mujer embarazada, que podría dar a luz, por lo que mantienen atención y acompañamiento a la misma.

“Solo tenemos identificada una embarazada que también ya se hizo contacto ahí con alguna red de apoyo porque ya casi está a punto de nacer su bebé, para que no esté en la localidad y se complique el poderla sacar de Vega de Ramírez”.

 

 

 

 

Fotografía de Gustavo Trejo

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran más de 800 dosis de estupefacientes y detienen a una persona en Morelia, Michoacán 
Deja hombre a una mujer sin vida dentro de una habitación de un motel en la CDMX
Caen 18 presuntos vendedores de sustancias ilícitas en CDMX; 6 cuentan con antecedentes
Vuelca camión de pasajeros en la carretera Morelia-Zacapu; hay heridos
Más información de la categoria
Golpe multimillonario al crimen: aseguran 21 toneladas de estupefacientes y destruyen laboratorios clandestinos en Durango
Sheinbaum habla sobre operativo contra red de huachicol fiscal
Activan Alerta Amber por desaparición de 6 niños tras multihomicidio en Tabasco
En discusión, hombre quita la vida a su expareja frente a sus hijos y exsuegro en Hidalgo
Comentarios