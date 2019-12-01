Inician modernización del área de urgencias del Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca en Guadalajara

Inician modernización del área de urgencias del Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca en Guadalajara
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 19:59:30
Guadalajara, Jalisco, 3 de marzo de 2026.- Autoridades dieron inicio a los trabajos de modernización del área de urgencias del Hospital Civil de Guadalajara, en su sede Hospital Civil “Dr. Juan I. Menchaca”, como parte de la estrategia estatal para fortalecer el modelo de Hospitales-Escuela.

El proyecto contempla diversas mejoras en la planta baja del inmueble, entre ellas la rehabilitación de la casa de máquinas y los servicios generales, la caseta de vigilancia, circulaciones verticales, banquetas, áreas de jardinería y el estacionamiento.

En el primer nivel se prevé la renovación y ampliación de espacios clave para la atención médica, como el área de observación para adultos y pediatría, salas de choque, consultorios de urgencias y sala de curaciones, además de la mejora en circulaciones internas y servicios complementarios.

Como parte de esta estrategia, y en coordinación con la Universidad de Guadalajara, la Red de Hospitales-Escuela dispondrá de un presupuesto anual de 400 millones de pesos para consolidar este modelo, considerado pionero en el país, y que tiene como objetivo brindar atención a más de cuatro millones de personas.

