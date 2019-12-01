Inician en Uruapan Jornadas Académicas ISSSTE 2025 con enfoque en urgencias clínicas

Uruapan, Michoacán, a 2 de octubre de 2025.- Con el propósito de fortalecer la preparación del personal médico y de enfermería en la atención de urgencias, este jueves 2 de octubre se inauguraron las Jornadas Académicas 2025 del ISSSTE mediante el lema “Acción inmediata en urgencias clínicas”, con sede en la Unidad Profesional de la UMSNH.

Durante la ceremonia de apertura, el director médico de la Clínica Hospital ISSSTE Uruapan, doctor Miguel Getzain Villanueva Calderón, subrayó la importancia de la capacitación continua como un pilar para garantizar una atención oportuna y de calidad a los derechohabientes. El funcionario destacó que la actualización constante del personal de salud es indispensable para enfrentar los retos que representan las emergencias médicas.

El programa académico incluyó conferencias impartidas por especialistas en diversas áreas como urgencias dialíticas, eventos vasculares cerebrales, sepsis, trauma de tórax, shock hipovolémico e infarto agudo al miocardio, así como temas sobre profilaxis y prevención de infecciones. Las ponencias fueron dirigidas tanto a médicos como a personal de enfermería, con el objetivo de brindar herramientas actualizadas para la práctica clínica.

Las actividades se desarrollarán los días jueves 2 y viernes 3 de octubre, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador del ISSSTE, e incluyen conferencias de expertos en nefrología, cardiología, epidemiología, ginecología y terapia intensiva.

En el presídium se contó con la presencia de autoridades médicas, académicas y municipales que respaldaron este esfuerzo colectivo, entre ellas la doctora Juana Reyes Ambriz, jefa de Enseñanza Estatal del ISSSTE en Michoacán; el médico y alcalde de Nuevo Parangaricutiro, Jesús A. Espinoza Rochín, la regidora de salud del Ayuntamiento de Uruapan, el director del centro de salud de Uruapan, el doctor Julio César Espinoza Rochin, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, doctor Guillermo López Aguilera y representantes sindicales.

El evento cultural y académico se presenta como una plataforma de actualización en beneficio directo de los trabajadores de la salud y, de manera indirecta, de los pacientes que reciben atención en la región, con motivo del Día del Trabajador del ISSSTE.

Conferencias

La primera conferencia estuvo a cargo del doctor Iván Honorio Chávez González sobre urgencia dialítica. Posteriormente, el doctor Manuel Zamir Ponce Herrera abordó el tema del evento vascular cerebral. La inauguración estuvo a cargo del director médico del ISSSTE Uruapan, doctor Miguel Getzain Villanueva Calderón, quien dio un mensaje de bienvenida.

El resto de la jornada incluye ponencias del doctor Héctor Carlos Camacho Aguirre sobre sepsis, del doctor Salvador González Mora con el tema vía aérea difícil, y del doctor Víctor Hugo Virrueta Galinzoga sobre trauma de tórax. Tras un receso cultural, las conferencias continuaron con el doctor Rodolfo Perucho Villa en torno al abordaje del shock hipovolémico, el especialista Christian Ramírez Angelenf en conjunto con el ingeniero Luis Macías sobre equipamiento biomédico y su manejo en enfermería, el doctor Antonio Mendiola Molina con la temática de infarto agudo al miocardio, y el doctor David Hernández Arroyo sobre profilaxis pre y posexposición para la prevención de VIH.

El viernes 3 de octubre el programa contempla la participación de la licenciada Reyna María Ríos Quezada con la importancia de la seguridad del paciente en urgencias, así como la conferencia del doctor Jorge Roberto Castillo García acerca del manejo de crisis asmática. También se presentará el maestro Fernando Juárez Oseguera, quien abordará el papel de enfermería en la detección de errores médicos.

Más adelante, el doctor Juan Manuel Ángeles Uribe hablará del traumatismo craneoencefálico y el doctor Gilberto Soto Calvo sobre oxoscelsismo y latrodectismo. La doctora Elsa Alcalá Pedraza continuará con un análisis sobre complicaciones agudas de la diabetes mellitus tipo II. Después del receso cultural, el doctor Julio César Mendoza Pineda expondrá sobre tromboembolia pulmonar, seguido del doctor David Camacho Núñez con el tema shock hipovolémico en pacientes obstétricas y el doctor Natzul Aguirre Villanueva con la conferencia sobre preeclampsia.

El evento concluirá con la entrega de reconocimientos a los ponentes y el cierre oficial de actividades.