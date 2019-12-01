Inicia la Semana Nacional de Salud Pública 2025

Querétaro, Querétaro, 8 de septiembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que, con un llamado a la prevención, al cuidado colectivo y a la corresponsabilidad social, autoridades federales, estatales y municipales inauguraron la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP) 2025, cuyo lema es “Unidos por tu salud, construyendo bienestar” y se llevará a cabo hasta el 13 de septiembre.

Al encabezar el arranque oficial de la SNSP 2025, la secretaria de Salud, María Martina Pérez Rendón, destacó que la protección de la salud es un derecho humano fundamental, y por ello, durante la semana se estarán sumando esfuerzos interinstitucionales, comunitarios y ciudadanos, para acercar servicios, promover la prevención y fomentar el autocuidado para beneficiar la calidad de vida de la población, así como para fortalecer la cultura de prevención y cuidado colectivo.

El despliegue de la Semana Nacional se basa en cinco ejes temáticos: prevención y control de enfermedades para identificar riesgos a la salud; acciones de intervención a la salud en etapas tempranas, en niñas, niños y adolescentes, en embarazos y en salud mental; atención a determinantes de la salud, como la calidad del agua y la educación; cuidado de la salud mental, así como participación comunitaria y promoción de entornos saludables.

La titular de SESA con las autoridades presentes realizó recorrido por los diferentes stands de la Feria de Salud que se colocaron para brindar diversos servicios a la población en el curso de vida.

Durante la ceremonia de inauguración también contó con la participación del coordinador del Servicio Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud Federal, Andrés Castañeda Prado; la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado IMSS Querétaro, Martha Eloísa Sánchez Vázquez; el subdelegado Médico del ISSSTE Querétaro, José Ramón Rivera Ruiz; el presidente Municipal de Corregidora y presidente de la Red Queretana de Municipios por la Salud, Chepe Guerrero.

También participó el subcoordinador General Médico de SESEQ, Francisco José Rivera Pesquera; el Capitán Jesús Elías Juárez de la 17/A. Zona Militar Querétaro; la secretaría de la Mujer, Sonia Rocha Acosta; la coordinadora General de USEBEQ, Irene Quintanar Mejía; la coordinadora de Prevención y Fortalecimiento a la Salud del Municipio Querétaro, Mercedes Palacios Vega, entre otras personalidades.