Inicia Jornada Intensiva de Vacunación contra Sarampión en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 18:43:01

Uruapan, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- A partir de este primero de diciembre y hasta el día 4 inicia la jornada intensiva de vacunación contra el sarampión, impulsada por la Jurisdicción Sanitaria 05 como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. La estrategia está dirigida al sector educativo, empresarial y a la población en general, con el objetivo de prevenir brotes en los 14 municipios que integran la región sanitaria.

El jefe jurisdiccional, en Uruapan, el doctor Guillermo López Aguilera, informó que docentes y trabajadores del sector productivo representan grupos de riesgo debido a su contacto permanente con población infantil y adolescente, además del constante tránsito de personas, lo que incrementa la posibilidad de contagios.

Las jornadas se realizan en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 05, ubicadas en Bruselas No. 32, colonia La Joyita, en un horario de 9:00 a 14:00 horas. Para escuelas públicas y privadas, la vacunación se realizará del 1 al 3 de diciembre; mientras que para empresas y prestadores de servicios, los módulos operarán los días 4 y 5.

Además de la vacuna contra el sarampión, el personal de salud aplicará dosis contra influenza estacional, neumococo y COVID-19. Las autoridades señalaron que las mujeres embarazadas están excluidas debido a que el biológico SR, elaborado con virus vivos atenuados, está contraindicado durante la gestación.

Guillermo López Aguilera entregó las convocatorias a instituciones educativas y empresas, enfatizando la obligatoriedad de acudir para reducir el riesgo epidemiológico.

La coordinadora de Salud Reproductiva, Aleira Argentina Bailón Salgado, validó la documentación y reiteró que estas acciones forman parte del Programa de Vacunación Universal.

Las autoridades exhortaron a escuelas, empresas y grupos de riesgo a sumarse de manera inmediata, destacando que una respuesta organizada es clave para evitar la propagación del sarampión ante el incremento de casos a nivel nacional.