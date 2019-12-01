Inicia IMSS Michoacán campaña de vacunación de temporada invernal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 17:07:37

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre de 2026.- Con el compromiso de proteger la vida y preservar la salud de las familias mediante la prevención, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán dio inicio formal a la Campaña de Vacunación para la de Temporada Invernal 2026-2027.

El evento estuvo encabezado por el titular del IMSS en el estado, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, quien destacó que "vacunar oportunamente significa reducir el riesgo de enfermedad grave y preservar el bienestar de las familias, con especial atención a quienes enfrentan mayor vulnerabilidad".

Durante su intervención, el Van-Dick Puga dio a conocer las metas institucionales de aplicación en el estado para el periodo comprendido del 12 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2027:

 Influenza estacional: 675 mil 94 dosis.

 COVID-19: 379 mil 529 dosis.

 Virus del Papiloma Humano (VPH): cobertura de al menos el 95 % (vigente hasta el 9 de julio de 2027).

La campaña invernal está dirigida prioritariamente a niñas y niños de 6 a 59 meses, personas de 60 años y más, embarazadas, personal de salud y población de 5 a 59 años que vive con alguna condición de salud que es factores de riesgo para presentar la forma grave de estas enfermedades.

Asimismo, la estrategia de vacunación se complementa con esquemas específicos:

• Vacuna antineumocócica: niñas y niños menores de 2 años y adultos de 60 años en adelante que requieran la dosis.

• Virus Sincicial Respiratorio (VSR): aplicación a personas embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, conforme a los lineamientos institucionales.

• Virus del Papiloma Humano (VPH): orientada a niñas y niños de quinto grado de primaria, de 11 años no escolarizados, mujeres adolescentes de 12 a 16 años y varones de 12 años sin esquema previo; así como a personas de 11 a 49 años que viven con VIH; y niñas y adolescentes de 9 a 19 años en protocolo de atención por violencia sexual.

El titular de la representación reconoció de manera especial al personal de enfermería y a los equipos de salud por su labor diaria, y extendió un llamado a las autoridades educativas, comunidades y familias para sumarse participativamente en esta jornada.

"La confianza y la colaboración son esenciales para que la vacunación llegue a quienes más la necesitan. Con este compromiso, acercamos los servicios a la población y aprovechamos cada contacto en nuestras Unidades de Medicina Familiar para ofrecer una protección oportuna", puntualizó el doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga.