Inicia en Villa Morelos el Mes de Concientización y Lucha contra el Cáncer de Mama

Villa Morelos, Michoacán, a 7 de octubre 2024. – El Ayuntamiento de Morelos ha dado al inicio formal de las actividades del mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama, por lo que durante todo octubre se estará sensibilizando a la población sobre la importancia de la detección temprana y el apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad.

Así lo manifestó el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, quien a través de su administración municipal y de diversas iniciativas fomentará la educación, el cuidado de la salud y la solidaridad para hacer la diferencia en la lucha contra el cáncer de mama.

Es por ello, que tras la iluminación de rosa del Palacio Municipal y de la plaza principal, así como de la colocación de lazadas rosas, junto al Cuerpo de Regidores y distintas autoridades se brindó material de información sobre los signos de alarma del cáncer de mama y de la autoexploración.

“Queremos que este tipo de acontecimientos no pasen desapercibidos, por lo que es muy importante que hoy en día la prevención para todo tipo de enfermedades esté presente en el municipio, ya que con ello se han obtenido casos exitosos de cáncer de mamá. Esto, gracias a la prevención, a la atención y a la organización que se ha venido haciendo desde el actuar de las instituciones educativas, de salud y gubernamentales. No podemos pasar por alto este tipo de eventos en apoyo no solo a las mujeres sino a todos sus familiares y a toda la sociedad,” externó Conejo Alejos.

Es así que, con la iniciativa del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Municipal y la Instancia de la Mujer, se contará en los próximos días con un mastógrafo, que permitirá a las mujeres a partir de 40 años realizarse la prueba. Esta acción busca facilitar el acceso a la detección temprana del cáncer de mama y contribuir al cuidado de la salud de nuestras mujeres.