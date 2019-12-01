Inicia Campaña Nacional de Vacunación Invernal en la Jurisdicción Sanitaria 05; aplicarán 171 mil dosis en la región

Uruapan, Michoacán, 12 de octubre de 2026.- Autoridades del sector salud pusieron en marcha la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2026-2027, la cual se desarrollará del 12 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2027, con la meta de aplicar un total de 171 mil biológicos en los municipios que integran la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Secretaría de Salud de Michoacán.

Durante su intervención, el jefe jurisdiccional, Guillermo López Aguilera, detalló que la distribución del cerco biológico contempla la aplicación de 110 mil dosis contra la Influenza, 56 mil contra la COVID-19 y 5 mil biológicos contra el Virus del Papiloma Humano (VPH).

El funcionario enfatizó la importancia del esquema inmunológico e indicó que, a través de la niñez, se busca llegar a las familias completas para prevenir enfermedades de temporada, así como reducir y mitigar el riesgo de cáncer cervicouterino mediante la aplicación de la vacuna contra el VPH en niñas y niños.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo de Julio César Espinosa Rochín, director del Centro de Salud Urbano "José Álvarez Amézquita" de Uruapan, quien reiteró que las vacunas son universales y gratuitas para toda la población.

Al acto acudieron representantes de diversas instituciones de salud y de la comunidad escolar, integrando el presídium María Alejandra Vargas Fuentes, regidora de Salud, en representación de la alcaldesa sustituta de Uruapan; Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05; Gamaliel Guzmán Villanueva, coordinador médico regional del IMSS-Bienestar; Julio César Espinosa Rochín, director del Centro de Salud Urbano; Claudia Cázarez Hernández, jefa de enfermeras de la Clínica IMSS 81; Rosa María Virrueta Daza, jefa de enfermeras del Centro de Salud; María Mrokoti Calvillo Villanueva, jefa del Programa de Vacunación; Adriana Menchaca González, supervisora de Acción Comunitaria del IMSS-Bienestar; David Hernández Arroyo, en representación del Hospital General de Zona 08 del IMSS; Sarahí Rosales Calderón, jefa de enfermeras jurisdiccional; Salvador Martínez Pérez, encargado del orden de La Cofradía; Jesús Ignacio Arias Méndez, jefe de enfermería de la Clínica IMSS 76; Humberto Amezcua Estrada, representante distrital del Servicio Nacional de Salud Pública; así como José Guadalupe Castro Nieto, director de la Escuela Primaria Urbana Federal Benito Juárez, quien fungió como anfitrión y maestro de ceremonias del evento.