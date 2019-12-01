Inicia campaña intensiva de vacunación y barrido en el centro de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 12:22:23

Uruapan, Michoacán, a 9 de marzo de 2026.- Con el objetivo de blindar el primer cuadro de la ciudad ante la celebración del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) a través de la Jurisdicción Sanitaria 05 de Uruapan puso en marcha una campaña intensiva de inmunización.

El doctor Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 de Uruapan, informó que esta estrategia busca proteger a la población local y a los visitantes mediante módulos fijos, barridos casa por casa, comercios y brigadas escolares.

De acuerdo con el funcionario, se han habilitado puntos estratégicos en la ciudad para la aplicación de la vacuna contra sarampión y rubéola (doble viral) en mayores de 12 años, así como la triple viral para completar esquemas básicos en infantes de 12 y 18 meses.

Durante la semana del 09 al 15 de marzo de 2026, los módulos en Uruapan operarán en el Portal Carrillo, el DIF Municipal y Camara de Comercio, en un horario de 09:00 a 14:00 horas, mientras que el Centro de Salud mantendrá atención hasta las 17:00 horas.

López Aguilera destacó que, de forma paralela, el personal de salud realizará un barrido vacunal visitando todos los establecimientos comerciales del primer cuadro de la ciudad.

Asimismo, el programa contempla visitas a instituciones educativas como las primarias Mártires de Uruapan, Gregorio Torres y Año de Juárez el día de hoy, y para mañana 10 de marzo se acudirá al preescolar Reino de Sofía y a la preparatoria Lic. Lázaro Cárdenas de la UMSNH.

Esta movilización sanitaria se extiende a otros municipios de la jurisdicción, incluyendo Los Reyes, Nahuatzen, Nuevo Urecho, Tingambato, Charapan, Peribán, Taretan y Tancítaro, bajo la consigna de asegurar la cobertura total ante la alerta epidemiológica actual y la alta afluencia turística que se avecina en la región.