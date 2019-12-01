Informa Martí Batres inicio de ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Guelatao, Oaxaca

Informa Martí Batres inicio de ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE en Guelatao, Oaxaca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 15:42:46
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó en redes sociales el inicio de obras de ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar “Guelatao”, en el estado de Oaxaca, en beneficio de 2 mil 985 derechohabientes.

"¡Comenzamos la ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar del @ISSSTE_mx en Guelatao, #Oaxaca!", compartió.

Las obras contarán con una inversión de más de 10 millones de pesos, y se llevarán a cabo en un terreno de 539.38 metros cuadrados (m²), con una superficie de ampliación de 207.17 m² y una superficie de remodelación de 43.30 m².

Gracias a este proyecto, la UMF "Guelatao" ofrecerá un consultorio de medicina familiar, de estomatología, de ECOS para la Salud y una sala de curaciones. 

